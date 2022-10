Wissenschaftler*innen entdecken: Menschen mit blauen Augen sind alle verwandt

Blauäugige Menschen haben alle den gleichen Vorfahren

Blaue Augen sind viel seltener als braune Augen. Schätzungen nach sind nur zwischen 8 und 10 Prozent der Weltbevölkerung blauäugig. Doch warum ist das so?

Lange Zeit hatte die Wissenschaft nie wirklich eine Antwort auf diese Frage. Dann haben Wissenschaftler*innen herausgefunden, dass die genetische Mutation von einem einzigen Menschen stammt, der vor 6.000 bis 10.000 Jahren gelebt hat. Wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind?

Die Gen-Mutation ist einmalig

Jahrelang haben die Forscher*innen versucht, die Ursache für diese Veränderung zu finden, indem sie das OCA2-Gen untersuchten, welches den Anteil des braunen Pigments im menschlichen Auge bestimmt. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die genetische Mutation, die zu blauen Augen führt, von einem ganz anderen Gen verursacht wird: HERC2. Dieses schaltet das OCA2-Gen komplett aus. Und wieso geht das jetzt alles auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück? "Daraus können wir schließen, dass alle blauäugigen Individuen mit demselben Vorfahren verbunden sind. Sie haben alle den gleichen Schalter an der genau der gleichen Stelle in ihrer DNA geerbt", so der Autor der Studie, Professor Hans Eiberg.

