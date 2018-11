Bill Kaulitz: Das trägt er untenrum

„Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz (29) erfindet seinen Look immer wieder neu. Aber wisst ihr auch, wie es unter seinen verrückten Klamotten aussieht?

Bill Kaulitz: Sein krasser Style

„Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz war schon immer bekannt für seinen extravaganten Style. „Normal“ rumlaufen? Viel zu langweilig! Schon 2005, beim Durchbruch der Magdeburger Band, fiel der heute 29-jährige Sänger im Videoclip zur ersten Single „Durch Den Monsun“ mit seiner auffälligen Manga-Frisur und den schwarz geschminkten Augen auf. Bis heute hat Bill seinen Look unzählige Male verändert. Er hatte bereits fast jede Haarfarbe und Frisur, die man sich nur vorstellen kann. Und auch bei seinen Klamotten hat der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz so ziemlich kein Experiment ausgelassen. Nicht mal vor High Heels schreckt Bill zurück! Doch was trägt der Sänger eigentlich unter seinen ausgefallenen Kleidern? Wir haben es herausgefunden…

Bill Kaulitz in Unterwäsche

Bill Kaulitz lebt seit einigen Jahren zusammen mit seinem Bruder Tom in LA. Der gebürtige Magdeburger lässt seine 518.000 Insta-Follower gerne an seinem Leben teilhaben. Gerade erst präsentierte er ihnen stolz sein neustes Tattoo auf dem Arm, das seinen verstorbenen Hund Pumba zeigt. Doch jetzt postete Bill ein Foto von sich, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten! Denn der Sänger veröffentlichte ein Spiegel-Selfie in seiner Insta-Story, auf der er nichts trägt als eine schwarze Unterhose (und natürlich unzählige Tattoos auf seiner Haut!) Mit diesem freizügigen Pic wünschte er seinen Fans einen „Good Morning“! Wow, also spätestens nach diesem unerwarteten Foto waren mit Sicherheit alle seiner Insta-Abonnenten wach.

Instagram/Bill Kaulitz

Übrigens: Für alle, die „Tokio Hotel“ schon vermissen: Ab 30. April kommen Bill, Tom, Georg und Gustav für zehn Konzerte nach Deutschland und Österreich! Also holt euch jetzt am besten schnell ein Ticket ;)

Das könnte euch auch interessieren: