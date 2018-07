Die Single schoss direkt an die Spitze der deutschen und österreichischen Charts, dem Album erging es ähnlich. Letzteres hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Ende Februar 2007 erschien das zweite Album "Zimmer 483". Von März bis November gingen die Jungs auf große Europa-Tournee. Das dritte Album "Humanoid" wurde im Oktober 2009 weltweit gleichzeitig veröffentlicht und bescherte Tokio Hotel auch immensen internationalen Erfolg. In den letzen Jahren verschwanden sie aus der Öffentlichkeit. Zuletzt saßen die Kaulitz-Twins in der zehnten Staffel von DSDS am Jury-Pult.

Biografie Tom Kaulitz

Tom Kaulitz, geboren am 1. September 1989, wuchs gemeinsam mit seinem eineiigen Zwillingsbruder Bill in Leipzig auf. Seine Eltern, Simone und Jörg Kaulitz, ließen sich scheiden, als er sieben Jahre alt war. Die Mutter zog mit ihren beiden Söhnen zu ihrem neuen Lebensgefährten Gordon Trümper nach Loitsche in der Nähe von Magdeburg. Bill und Tom fingen im Alter von sieben Jahren an, eigene Titel zu schreiben. Ihr Stiefvater, der selbst Gitarre in der Rockband Fatun spielt, erkannte ihr Talent und machte aus ihnen das Duo Black Question Mark.