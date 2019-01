Tokio Hotel: Comeback mit neuer Musik und Tour!

Tokio Hotel: Ihre neue Single heißt "melancholic paradise"

2019 wir ihr Jahr: Tokio Hotel sind wieder zurück! Die Geschwister Bill und Tom Kaulitz, haben zusammen mit Georg Listing und Gustav Schäfer neue Musik für euch! Am 1. Februar erscheint die neue Single "melancholic paradise" und Bill Kaulitz hat bereits etwas zu dem neuen Track verraten: "Der Song ist eine Hommage an Los Angeles. Es ist die melancholischste Stadt, die ich kenne und ich glaube, das ist das, was ich und LA gemeinsam haben. Mein bester Freund hat mal gesagt, es ist das erste Wort, das ihm zu mir einfällt und mich am besten beschreibt. Er sagt, es sei meine größte Stärke und ich glaube gleichzeitig meine größte Schwäche im Leben. Ich trag schon immer eine Traurigkeit in mir und hab das Gefühl, ich verstehe das erst heute, jetzt wo ich fast 30 bin. Der Song feiert das Leben mit 80's Disco Vibes und ein bisschen Funk." Wir sind sehr gespannt, wie das klingen wird! Das letzte Album von Tokio Hotel hieß "Dream Machine" und ist 2017 erschienen. Im selben Jahr veröffentlichte die Band auch ihre Dokumentation "Hinter die Welt". Seit Tom Kaulitz mit GNTM-Mama Heidi Klum zusammen ist, sind die Kaulitz-Brüder wieder ziemlich is Rampenlicht gerückt.

Tokio Hotel ab April auf Tour!

Ab April 2019 gehen Tokio Hotel dann auf große "melancholic paradise TOUR 2019". Und spielen gleich neun Konzerte in ganz Deutschland. Und dieses Jahr gibt es etwas ganz Besonderes: Ihr könnt die Set-List bestimmen! Jeden Montagabend treten zwei Songs der Jungs gegeneinander an. Der Song, der in einer Woche die meisten Spotify-Streams erlangt, schafft es auf die Setlist der Tour. Im April feiern die Jungs von Tokio Hotel übrigens auch ihr 15-jähriges Bestehen auf der Bühne! Deshalb haben sie für ihre Tour großes geplant. Das Set soll die Karriere der Mega-Band darstellen und vor allem für langjährige Fans einige Überraschungen bereithalten. Tickets gibt es ab ca. 60 € auf allen gängigen Ticketportalen. Hier die Tour-Termine:

30.04.2019 - Köln - E-Werk

17.05.2019 - Oberhausen - Turbinenhalle

19.05.2019 - München - TonHalle

22.05.2019 - Stuttgart - Im Wizemann

25.05.2019 - Berlin - Huxley's neue Welt

26.05.2019 - Frankfurt - Batschkapp

28.05.2019 - Hamburg - Docks

29.05.2019 - Hannover - Capitol

31.05.2019 - Leipzig - Haus Auensee

