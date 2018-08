Shawn Mendes: So süß gratulieren die Stars zum Geburtstag

Gestern feierte Superstar Shawn Mendes seinen 20. Geburtstag und viele Stars gratulierten ihm dazu total süß auf Social Media!

Happy Birthday Shawn!

Shawn Mendes ist inzwischen einer der bekanntesten Musiker auf der Welt! Der 20-Jährige füllt Stadien voller Fans und bricht mit seiner Musik nicht nur Frauenherzen, sondern auch einen Rekord nach dem anderen! Viele feiern Shawn für seine Bodenständigkeit und seine coole, entspannte Art. Die kommt wohl nicht nur bei seinen Fans gut an, sondern auch bei seinen berühmten Kollegen. Egal ob Sänger oder Schauspieler, der 20-Jährige scheint echt bei allen gut anzukommen! Zu seinem 20. Geburtstag gratulierten ihm deshalb auch viele von seinen Star-Freunden auf Twitter, Instagram und Co.

Millies Glückwünsche an Shawn! Instagram/milliebobbybrown

Glückwünsche von Camila, Niall und Millie

One Direction-Sänger Niall Horan gratulierte Shawn mit einer typisch männlichen Nachricht auf Twitter und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch Kumpel!“ Die Mädels waren da dann doch etwas süßer. Millie Bobby Brown postete zum Beispiel ein Foto von sich und Shawn in ihrer Insta-Story mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch an diesen tollen Typen! Hab dich lieb, bis bald!!“ Aww … Die wohl tollste Nachricht kam aber von Camila Cabello, die ja bekanntlich eine der engsten Freundinnen des „In My Blood“-Sängers ist. Auf Twitter schrieb die Sängerin: „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH SHAWN!!!!!!! ICH LIEBE DICH FÜR IMMER“ und dazu ganz viele Herzen. Wie süüüüß! „Shawmila“-Fans shippen diesen Post bestimmt mal wieder total!

HAPPY BIRTHDAY @ShawnMendes !!!!!!! I LOVE U FOREVER 💞💞💞💞💞💞💞💞💞 — camila (@Camila_Cabello) 8. August 2018

Shawn feierte in …

Amsterdam! Für seinen 20. Geburtstag hat sich Shawn anscheinend mal was ganz anderes einfallen lassen und ist mit seinen Bros in die niederländische Hauptstadt gefahren. Auf Insta postete der Sänger dazu einige Pics und auf denen sieht er meeega happy aus. Shawn strahlt von einem Ohr zum anderen und scheint seine Party in Amsterdam mächtig zu genießen! Das Ende seiner Teenager-Jahre muss man ja aber auch schließlich gebührend feiern und wie macht man das besser, als mit seinen besten Freunden? Wir hoffen jedenfalls, dass Shawn ein tollen 20. Geburtstag hatte und können nur sagen: Happy Birthday nachträglich!

