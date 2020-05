Billie Eilish sagt alle Konzerte für dieses Jahr ab

2020 hatte Billie eine riesige „Where Do We Go?“ Welttournee inklusive zwei Deutschland-Konzerte geplant, diese Pläne fallen allerdings ins Wasser. Wegen der aktuellen Corona-Krise wurden schon viele Events und Konzerte abgesagt, jetzt trifft es auch die Welttournee von Billie Eilish. In einer Story auf Instagram gab Billie bekannt, dass die restlichen Konzerte für dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden können. Schon vor einigen Wochen wurden die Termine im März und April gecancelt, am 25. Mai hätte es in Mexiko weitergehen sollen. Viele Konzerte, darunter auch die Shows in Berlin und Köln, waren ausverkauft, für die Fans ist das Aus der Tour eine bittere Botschaft. Aber: Sicherheit geht vor!

„Where Do We Go?“ Tour wird verschoben

Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Billies Konzerte werden nicht komplett gestrichen, sondern verschoben: „Für die Sicherheit aller müssen wir leider die restlichen Shows für dieses Jahr verschieben. Mein Team und ich arbeiten gerade daran, alles neu zu planen und ich verspreche, ich werde es euch so bald wie möglich wissen lassen. Bleibt sicher.“ Die Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Die 18-jährige Sängerin nutzt die Pause und arbeitet bereits an neuer Musik. Vielleicht bekommen die Fans bei den Ersatzterminen schon Songs aus Billie Eilishs neuem Album zu hören?

