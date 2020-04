Billie Eilish: Statement zum Sex-Tape

Immer wieder sorgen Sex-Tapes von Stars für Aufregung. Jetzt traf es ausgerechnet Mega-Star Billie Eilish! Es kursierte nämlich ein Video von einem Paar beim Liebesakt – und das Mädchen darauf hatte die gleiche grün-schwarze Haarfarbe, wie Billie. Gefilmt wurde das pikante Video in einem Zug. Die Sängerin findet das aber gar nicht lustig und besteht darauf, dass es nicht sie selbst war. Sie ist echt sauer! Fake-News kotzen den "Bad Guy"-Star nämlich schon lange echt an und erschweren ihr den Alltag. Schon seit Anfang ihrer Karriere verkleiden sich Fans, YouTuber oder Prank-Lustige als Billie und starten verrückte Aktionen auf der Straße.

Doppelgänger schaden Billie Eilish

Billie Eilish ist eine ehrliche Haut und kann auch richtig sauer werden! Alles, was mit Nacktheit oder ihrem Körper zu tun hat, findet die 18-Jährige gar nicht lustig. In einem neuen Interview wurde Billie jetzt auf das Sex-Video angesprochen. Angeblich soll die Sängerin darauf zu sehen sein, wie sie gerade Sex im Zug hat. Billies Statement zu diesem blöden Prank: "Glaubt ihr echt, ich würde mitten am helllichten Tag Sex in einem Zug haben? Mit einem Kleid und einer Fischnetz-Strumpfhose und einer verf***ten Halskette mit Peace-Zeichen? Ey, kommt schon …" Und von Doppelgänger-Pranks hält Billie so gar nichts: "Die Leute ziehen eine Perücke an, gehen in die Öffentlichkeit und geben vor, ich zu sein. Ich finde diese Scheiße so verdammt nervig!"

Noch mehr Star-News findest du in der neuen BRAVO, die du im Kiosk oder ganz easy im BRAVO-Shop zu dir nach Hause liefern lassen kannst!