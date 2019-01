Sex-Tape von YouTuber aufgetaucht!

James Charles: Sex-Tape à la Kim Kardashian

Der international erfolgreiche YouTuber James Charles (19) ist vor allem für seine krassen Beauty-Tutorials bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal folgen ihm knapp 14 Millionen Abonnenten. Wow – ganz schön krass. Jedoch kein Wunder, denn James Charles dreht regelmäßig mit Stars wie Kim Kardashian (38), Kylie Jenner (21) und Tana Mongeau (20). Schon immer war das große Vorbild des gebürtigen New Yorkers Kim Kardashian. Diese wurde durch ihr Sex-Tape mit Rapper Ray J (38) weltweit bekannt. Laut dem Bericht von Sister Twitter hat James ein Sex-Tape gedreht, dass sich mittlerweile wohl durch Instagram verbreitet hat und die Beauty-Community erschüttert. Hat sich der Beauty-Boy etwa ein Beispiel an seinem Vorbild genommen?

James Charles: Reaktion auf Sex-Tape

Nachdem sich sogar einige Fans via Twitter zu dem Video äußerten und behaupteten, dass ihnen das Sex-Tape auf Instagram ausgespielt wurde blieb James Charles nichts anderes übrig, als selbst etwas dazu zu sagen. Der Beauty-Boy räumte die Gerüchte endlich auf und sagte: "Anscheinend geht mein Sex-Tape herum!! Das sind aufregende Neuigkeiten für mich, wenn man bedenkt, dass ich immer noch Jungfrau bin." Wow – was für eine mega coole Antwort. Ob es das Sex-Tape wirklich gibt wissen wir nicht. Jedoch feiern wir James Charles für so eine coole und humorvolle Reaktion.

