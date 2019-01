6ix9ine: Sex-Tape von seiner Ex

6ix9ine: Drama um Mutter seines Kindes

Der inhaftierte Rapper bekam kürzlich im Knast Besuch von seiner neuen Freundin Jade. Zuvor schickte 6ix9ine seiner Liebsten ein Geschenk aus dem Gefängnis und das hatte es ganz schön in sich. Eine 35.000 Dollar schwere Rolex. Natürlich hat sich Jade für dieses exklusive Geschenk revanchiert und besucht ihren Schatz hinter Gittern. Das gefiel der Exfreundin von Tekashi 6ix9ine ganz und gar nicht. Sara Molina und er haben eine gemeinsame dreijährige Tochter. Das Bild von seiner neuen Flamme und ihrem Ex hat Sara ganz schön zu schaffen gemacht. In einem Instagram-Live-Streame kotzte sie sich über seine neue Beziehung aus.

TMZ

6ix9ine: Sex-Tape

Sara Molina ist nach der Trennung von 6ix9ine auch wieder glücklich vergeben. Sie ist ihrem Beuteschema treu geblieben, denn derzeit ist sie mit Rapper Bennie Bates liiert. Doch die Liebe der beiden könnte schnell einen Knacks kriegen. Sara Molina soll mit einem anderen Rapper Sex gehabt haben. Laut dem Manager des Rappers Blueface haben die beiden auch ein Sex-Tape gedreht. "Er hat sie letzte Nacht geklärt. Mit den Videos davon machen wir es wie Ray J", verriet der Manager. Damals soll Rapper Ray J derjenige gewesen sein, der das Sex-Tape von Kim Kardashian geleaked hat. Durch dieses Video wurde Kim richtig berühmt und ihr gelang endlich der Sprung aus Paris Hiltons Schatten. Möglicherweise ist das Sex-Tape eine Racheaktion an 6ix9ine.

