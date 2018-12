Tekashi 6ix9ine: Riskante Aktion im Knast

Seit Mitte November sitzt US-Rapper Tekashi 6ix9ine im Knast, doch seine letzte Chance auf eine Strafminderung hat er jetzt abgelehnt …

Tekashi 6ix9ine: Das ist passiert

Rapper Tekashi 6ix9ine (22) befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Sexuelle Nötigung von Minderjährigen ist nur einer der Punkte, die dem Rapper vorgeworfen werden. Der Forderung des Richters, dem Gericht zu beweisen, dass es falsch war, sich an einer 13-Jährigen sexuell zu vergehen und sein Leben besser im Griff zu kriegen, sei er aus Augen der Justiz nicht nachgegangen, heißt es laut "HipHopDX" in einer richterlichen Vorladung vom Juli 2018. Kurz darauf handelten seine Anwälte jedoch eine verminderte Bewährungsstrafe von vier Jahren und 1.000 Sozialstunden aus, doch er wollte sich auch weiterhin nicht an die Gesetze halten. Denn mittlerweile wird auch wegen Drogenhandel, Waffenbesitz und organisierter Kriminalität gegen den "KIKI"- Interpreten ermittelt. Erst vor kurzem hatte das FBI mehrere Handys des Stars beschlagnahmt und darauf belastendes Material gefunden. Bilder und Videos von einer Waffe, Raubbeute und auch ein Schusswechsel soll darauf festgehalten worden sein, die beweisen, dass der Rapper von den Straftaten gewusst haben muss. Derzeit wird noch ermittelt, ob der Rapper an diesen auch selbst beteiligt war.

Tekashi 6ix9ine: Letzte Chance verspielt?

Bisher hatte Tekashi jedoch nicht nur ausgesagt, an den Taten nicht beteiligt gewesen zu sein, sondern auch felsenfest behauptet, davon nichts gewusst zu haben. Und bei diesem Statement bleibt er trotz der erdrückenden Beweislage gegen ihn. Denn einen Deal mit der Justiz soll er abgelehnt haben. Statt seine möglichen Komplizen zu verraten, bleibt er bei seiner Unschulds-Nummer. Doch wird er diese riskante Aktion aus dem Knast bereuen? Bis September 2019 bleibt der Rapper vorerst in U-Haft, sollte er dann schuldig gesprochen werden, drohen Tekashi 6ix9ine 32 Jahre Haft!

