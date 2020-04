Corona-Krise: Wann können wir wieder Veranstaltungen besuchen?

Es gibt eine Frage, die aktuell die ganze Welt beschäftigt: Wie lange dauert die Corona-Krise eigentlich noch? Experten und Regierung fällt es aktuell schwer eine Einschätzung dazu abzugeben. Schließlich wollen sie weder Panik verbreiten noch falsche Informationen weitergeben. Nachdem bereits einige Events und Konzerte diesen Sommer wegen Corona abgesagt wurden, verlegen viele Stars ihre Touren auf den Herbst. Auch Katja Krasavice hat ihre neuen Tourdaten auf den Herbst angesetzt, nachdem sie ihre Konzerte wegen Corona absagen musste. Ist es realistisch, dass wir in ein paar Monaten schon wieder auf öffentlichen Großveranstaltungen tanzen können? Ein amerikanischer Gesundheitsexperte hat jetzt seine Bedenken geäußert …

Experte vermutet: Keine Festivals und Konzerte wegen Corona vor Herbst 2021

Musik-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn die nächste Nachricht hat es ziemlich in sich. Zeke Emanuel ist Professor für Gesundheitsmanagement und hat in einem Interview mit der "New York Times" verraten, dass er nicht nachvollziehen könne, wie Veranstalter glauben können, dass Musikveranstaltungen später in diesem Jahr stattfinden können. Seiner Meinung nach steht uns der Höhepunkt der Corona-Krise noch bevor. Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals oder Sportevents seien die letzten Dinge, die nach den Ausgangsbeschränkungen zurückkehren werden, um Rückschläge zu vermeiden. Seine Einschätzung: "Realistisch wäre, wenn wir von Herbst 2021 sprechen – frühestens." OMG! Das wäre noch über ein Jahr! Hoffentlich finden wir einen Weg, die Krise schon früher einzudämmen. Dafür ist es umso wichtiger, dass wir uns an die Beschränkungen und Hinweise von Experten oder Regierung halten, und zu Hause bleiben.

