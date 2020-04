Katja Krasavice: "Boss Bitch"-Tour musste abgesagt werden

Mit ihrer "Boss Bitch"- Tour wollte Katja Krasavice allen zeigen, was sie draufhat! Die Termine waren fix, die aufwendige Bühnenshow stand und Katja war super heiß darauf, ihre Fans zu unterhalten. Doch dann kam die Corona-Krise, die Katja Krasavice anfangs noch zu überlisten versuchte, doch schlussendlich war auch das Gucci-Girl gezwungen, ihre Auftritte in ganz Deutschland abzusagen. Die Enttäuschung war nicht nur bei ihren Fans super groß, auch Katja selbst machte diese Entscheidung super traurig. Für sie stand dabei aber fest: Wenn sich die Lage beruhigt, möchte sie die Termine nachholen. Jetzt meldet sie sich mit neuen Daten zurück! 😍

"Boss Bitch"-Tour: Das sind die neuen Termine

Lange hat sie daran gearbeitet, ihre Musik-Karriere voranzubringen. Und das mit Erfolg. Am 7. März startete Katja Krasavices ihre große "Boss Bitch"-Tournee in Münster. Bei ihrem geplanten Auftritt in München am 12. März hat dann das Corona-Virus ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht und Katja musste ihre weiteren Termine absagen. Jetzt meldet sie sich mit neuen Terminen zurück! Anfang September soll es so weit sein! Die Stadt Neu-Isenburg darf dabei als Erstes in den Genuss ihrer krassen Show kommen. Eines ist dabei klar: Katja wird alles dafür tun, ihren Fans auf ihrer nachgeholten "Boss Bitch"-Tour ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!