Das Coronavirus hat unseren Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Denn statt in der Schule, im Sportverein oder mit Freunden unterwegs zu sein, verbringst auch du jetzt die meiste Zeit zu Hause. Wie geht es dir damit? Was macht dir in diesen Tagen Angst? Was vermisst du, was nervt und was freut dich? Was sind deine Tipps für andere Mädchen und Jungs – und was würdest du gerne von ihnen wissen? Womit beschäftigst du dich, was macht dir Spaß und worauf freust du dich am meisten, wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden? Erzähl uns deine ganz persönliche Geschichte und schreib eine E-Mail an: dr.sommerhelp@bravo.de, Betreff: Corona!

Falls wir deine persönliche Geschichte hier auf BRAVO.de veröffentlichen, bleibst du natürlich anonym.