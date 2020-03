Mit der Houseparty-App trotzdem Geburtstag feiern

In Echtzeit bringt die App dich und deine Freunde durch Videotelefonie zusammen, ohne dass jemand sein eigenes Zimmer verlassen und sich in Corona-Infektionsgefahr bringen muss. Die App „Houseparty“ gibt es kostenlos für alle Android und IOS Nutzer und lässt sich auf dem Laptop und dem Smartphone gleichermaßen nutzen. Der Life-Chat ist allerdings auf acht Personen beschränkt. Aber wer sagt, dass eine Geburtstagsfeier in kleiner Runde nicht auch spaßig wird?

Funktionen der Houseparty-App

Auch wenn aufgrund von Corona, Dienste wie Instagram und Co. ihre Daten drosseln, kannst du durch "Houseparty" mit deinen „Gästen“ easy chatten, sie direkt anrufen oder winken. Gerade für eine kleine Geburtstagsrunde ist diese App wirklich perfekt zu Zeiten der Corona-Krise. Anmelden kannst du dich ganz einfach über deinen Snapchat-Account oder du registrierst dich mit deiner E-Mail-Adresse einzeln bei dem Anbieter.

Mit der "Houseparty"-App wird dein Geburtstag nicht zur Isolations-Veranstaltung! Probier es einfach aus! houseparty

Wie kannst du Leute zu deiner virtuellen Geburtstagsfeier einladen?

Wenn du dich angemeldet hast und dein eigenes Benutzerkonto hast, kann es losgehen mit der Geburtstagsparty! Am Anfang werden deine Kontakte zum Einladen durch die App vorgeschlagen, aber auch über die jeweiligen Nutzernamen kannst du bereits registrierte Freunde adden. Dafür drückst du auf den Button in der Mitte und mit einem Wisch nach oben werden dir sämtliche Kontakte angezeigt, die gerade „in the house“ sind. Auf dem Button „Join“ könnt ihr euch gegenseitig hinzufügen und eure Feier starten! Damit euch keiner stört, kann mit einem Klick auf das Schloss-Symbol aus eurer Zusammenkunft eine geschlossene Veranstaltung werden! -Nice! Wir wünschen euch viel Spaß beim „Connecten“ in Zeiten von „Social Distancing!“

