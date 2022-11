Streit mit den Eltern: So klärst du, was dich nervt!

"Ihr seid so nervig!" So einen Vorwurf hört niemand gern und er führt auch mit deiner Mutter und deinem Vater sicherlich zu Streit. Wenn du also wirklich genervt bist, solltest du deinem Frust anders Luft machen, damit sich an deiner Lage etwas ändert. Besser: Formuliere es als dein persönliches Gefühl mit einem Wunsch dazu. Zum Beispiel so: "Es macht mich sauer, wenn ich das Gefühl habe, ihr nehmt mich nicht ernst. Ich möchte so gern, dass ich über dieses Thema mal richtig mit euch sprechen kann, weil es mir wichtig ist. Wann passt es euch?" Satz eins macht Luft, aber er ändert nichts. Der zweite Versuch birgt die Chance für ein gutes Gespräch und eine Konfliktlösung. Probiere die beiden Sätze mal selber aus, den Unterschied merkst du sofort.

Was auch immer dein Anliegen ist: Sag, wie es dir damit geht, diskutiere, verhandle und mach ein Angebot! Denn wenn beide Seiten stur bleiben, ist es aussichtslos und führt nur zu Streit mit deinen Eltern. Einer muss den Anfang machen und nach Lösungen suchen, die alle happy machen. Und du bist zu alt, um immer noch nur das zu machen, was deine Eltern für richtig halten. Vieles muss neu verhandelt werden. Das gehört zur Pubertät und ist in jeder Familie so. Mehr oder weniger. Hier gilt: Mache den Anfang, somit hast du ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze!