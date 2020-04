So kannst du dich anstecken

Steht eine infizierte Person neben uns, hustet oder niest, können wir super leicht angesteckt werden. Um ein wenig Abhilfe zu schaffen, können wir eine Maske tragen. Die coolsten Ideen für selbstgenähte Schutzmasken findest du übrigens hier. Das Fiese ist aber:Das Virus kann sich auch auf Oberflächen, wie einer Türklinke oder der Metallstange in der U-Bahn, halten. Fasst du diese an und anschließend in dein Gesicht, dann kannst du dich anstecken.

Hier überlebt das Corona-Virus

Eine Studie vom Journal of Hospital Infection, gab an, dass die Viren auf Metall bis zu fünf Tage, auf Glas vier bis fünf Tage und auf Plastik sogar ganze 9(!) Tage überleben kann! Und wie sieht es eigentlich mit Kleidung aus? Da ist man sich noch nicht so ganz einig. Die Viren können sich zwar in Räumen und kleinen Löchern von Jacken, Pullis und Co. verstecken, werden aber dadurch auch nicht so leicht übertragen. Auf der Einwegkleidung im Krankenhaus haften die Viren ca. 1-2 Stunden. Auf normaler Kleidung wurde das noch nicht getestet. Da die Ergebnisse jedoch alle aus Labor-Forschungen stammen, heißt eben nicht, dass die Überlebensdauer des Virus „draußen“ genauso aussieht. Denn dort sind die. Bedingungen einfach anders.

So schützt du dich und andere!

Trotzdem empfiehlt es sich natürlich, gerade jetzt, besonders auf die Sauberkeit zu Hause zu achten und sich nach dem Einkaufen im Supermarkt gut die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Gegenstände wie Smartphones oder Tische, sowie Oberflächen von Türklinken und Lichtschaltern am Besten jeden Tag, erst mit einem Haushaltsreiniger gesäubert und anschließend bestenfalls noch desinfiziert werden. Aber welches Desinfektionsmittel eignet sich am besten? Das Robert-Koch-Insitut empfiehlt: „Zur Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich “begrenzt viruzid“ (wirksam gegen behüllte Viren) anzuwenden. Mittel mit erweitertem Wirkbereich gegen Viren wie “begrenzt viruzid PLUS“ oder “viruzid“ können ebenfalls verwendet werden.“ Aber am allerwichtigsten: Hände weg vom Gesicht!