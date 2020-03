Das Coronavirus treibt weiterhin sein Unwesen rund um den Erdball. Wer sich so gut wie möglich vor den gefährlichen Viren und einer Infektion schützen möchte, kann neben Abstand halten, dem gründlichen Händewaschen und korrektem Desinfizieren seiner Hände vor allem eins tun: eine Schutzmaske für Mund und Nase tragen. Zwar verhindert diese nicht direkt, dass du dich sich selbst ansteckt, falls du das Coronavirus aber bereits in dir trägst (ohne es zu wissen), dann verringert eine Schutzmaske die Chance, dass du andere infizierst (Infos hierzu findest du auf der Website des Robert-Koch-Instituts). Grundsätzlich wäre es also sinnvoll, wenn alle Menschen eine solche Maske tragen würden. Allerdings solltest du so lange Mangel herrscht, eher keine Schutzmaske kaufen (selbst wenn du die Chance dazu hast), da medizinische Masken vor allem von Krankenhaus-Angestellten und anderen Helfern im Kampf gegen das neuartige Virus dringend gebraucht werden. Die Lösung: Eine Schutzmaske selber nähen. Das trägt nicht nur zu deinem und dem Schutz anderer bei, sondern ist auch noch eine prima Beschäftigung gegen Langeweile. Besonders zu beachten ist dabei, dass deine DIY-Schutzmaske bei Verwendung täglich bei 60 Grad gewaschen werden und deshalb aus 100% kochfester Baumwolle bestehen sollte. Ob du beispielsweise ein altes T-Shirt, einen Schal, ein Geschirrtuch oder einen Kissenbezug aus Baumwolle für deine Schutzmaske upcyclest, spielt dabei keine Rolle.

Schutzmaske selber nähen – so funktioniert's:

Alles, was du neben ein paar Nähutensilien dafür brauchst, ist ein Baumwollstoff sowie etwas Gummiband stock.adobe.com / Aleksandra

Eine detaillierte Anleitung findest du hier. Probier's aus! Wenn du fertig bist, kannst du auf Instagram ein Bild mit deiner DIY-Schutzmaske mit dem Hashtag #maskeauf posten (Stars wie Lena Meyer-Landrut, Rezo, Joko Winterscheidt und viele weitere machen's vor), um anderen etwas Inspo für ihre Masken zu geben. Und wenn dir das Basteln bzw. Nähen deiner Maske richtig Spaß gemacht hat, dann näh doch gleich mehrere. Diese kannst du dann an Familienmitglieder verteilen, Freunden per Post schicken oder natürlich auch an Krankenhäuser, Altenheime oder andere Einrichtungen spenden. Schließlich werden Schutzmasken gerade dringend gebraucht! Übrigens: Selbstverständlich sollen deine Schutzmasken ihren Zweck erfüllen, es spricht jedoch nichts dagegen, dass sie dabei auch hübsch aussehen. Deshalb haben wir hier ein paar Ideen für die kreative Gestaltung deiner Masken gesammelt:

Die coolsten Ideen für selbstgenähte Schutzmasken