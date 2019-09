Billie Eillish: Krasser Shitstorm gegen ihren Ex 😨

Billie Eilish: Ausraster auf der Bühne

Billie Eilish ist ganz bestimmt nicht auf den Mund gefallen. Sie ist bekannt dafür, dass sie immer ihre Meinung sagt – da kann sie auch mal nur wegen eines Instagram-Fotos so richtig ausrasten! So ist es jetzt auch wieder passiert. Billie erzählte ihren Fans zwischen zwei Songs von ihrem allerersten Kuss, den sie vor zweieinhalb Jahren bekam. Und wurde auf einmal ganz schön wütend auf den Boy namens Henry, der ihr damals wohl das Herz gebrochen hat … "Wir gingen ins Kino und haben uns den schlechtesten Film überhaupt angesehen", erzählt der "Bad Guy"-Star – so weit, so gut. Es soll 2017 passiert sein – ausgerechnet am Valentinstag !

Billie Eilish: Schlimmer erster Kuss

Billie Eilish erzählt weiter und verrät, dass sie danach etwas "Romantisches" machen wollten, und kurzerhand auf ein Parkhaus-Dach gingen, um sich die Sterne anzugucken. Hach … Doch so toll scheint es nicht gewesen zu sein! Nachdem ihr Ex sie küsste, sagte er laut Billie zu ihr: "Wow, das war jetzt überhaupt nicht so magisch, wie ich es mir vorgestellt hatte." LOL, das fand Billie aber gar nicht lustig! Die Sängerin verrät: "Ich dachte, what the fuck, Junge, was soll ich dazu sagen?!", sagte sie bei ihrem Auftritt und zeigte dazu ihren Mittelfinger. Hier siehst du das Video:

Billie Eilish: Fans bombardieren Ex-Freund

Billie Eilish spielte anschließend ihren berühmten Song "My Boy", den sie scheinbar für genau DIESEN Ex – nämlich einen Jungen namens Henry Whitford schrieb. Billie verriet ihren Fans sogar seinen Namen und nannte ihn einen Lügner! Was dann folgte, ist ja klar … Ihre Fans fanden ihn auf Instagram und bombardierten ihn mit Drohungen. Armer Kerl … 🙈 Billie Eilish hat übrigens erst vor Kurzem damit angefangen, öffentlich von ihrem Liebesleben zu erzählen. Doch diese Story wird bestimmt noch lange jedem in Erinnerung bleiben … Übrigens folgt sie ihm selbst noch immer bei Instagram! Weird, oder? 😄

