Billie Eilish: Ihre Doku kommt im Februar

Bereits Ende 2019 freuten sich die Fans von Billie Eilish über die Nachricht, dass die Sängerin ihre eigene Doku bekommt. Der Film soll sich vor allem um die Veröffentlichung ihres ersten Albums "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" drehen. Die Hit-Platte erschien im März 2019 und landete in den USA direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Jetzt ist endlich das Ausstrahlungsdatum bekannt! Auf Instagram schrieb die Musikerin voller Vorfreude: “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” – ab Februar 2021 im Kino und auf Apple TV+”.

Ihre Fans flippten daraufhin völlig aus und kommentierten fleißig: “Ich habe so krass geschrien” oder “Ich kann es kaum erwarten!”

Für ihre Doku bekommt Billie Eilish Millionen

Mit dem Film, der bereits gefilmt und produziert worden ist, gibt Billie Eilish nicht nur einen exklusiven Blick hinter die Kulissen – sie macht damit auch ordentlich Kohle! Gerüchten zufolge soll die 18-Jährige satte 25 Millionen Dollar, also umgerechnet rund 21,4 Millionen Euro, für die Dreharbeiten bekommen haben! Was genau ab Februar zu sehen sein wird? Neben Konzertaufnahmen und Shows sollen die Fans auch einen ganz privaten Einblick in das Leben der Sängerin bekommen. Ob ihr Liebesleben dabei eine Rolle spielen wird? Bleibt abzuwarten!

