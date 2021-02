#HereForCharli trendet auf Twitter

Am Samstag trendete der Hashtag "HereForCharli" weltweit auf Twitter. Als Charli D’Amelio, die kürzlich erst auf Gerüchte reagiert hat, nach denen sie zum Posten gezwungen wird, den Trend bemerkte, bedankte sie sich sofort bei ihren Fans: "Ich schaue gerade den Hashtag 'HereForCharli' durch und OMG ihr seid alle so süß zu mir. Eure lieben Worte wärmen mir das Herz und ich bin so froh, euch alle an meiner Seite zu haben." So ganz genau scheint sie sich die Tweets unter dem Hashtag dann doch nicht angeschaut zu haben, denn "HereFor Charli" war gar nicht für Charli D’Amelio…

Trend für Charli XCX

Der Hashtag "HereForCharli" war für die Sängerin Charli XCX. Denn ihre Freundin und Kollegin Sophie Xeon ist am Samstagmorgen in Athen tödlich verunglückt. Fans von Charli XCX wollten ihr mit #HereForCharli nach dem tragischen Vorfall beistehen. Als sie den Tweet von Charli D’Amelio (hier findest du 10 coole Fakten über den TikTok-Star) sahen, erklärten sie, an wen der Hashtag wirklich gerichtet war und der TikTok-Star löschte ihren Tweet sofort. Ansonsten hat sich Charli D’Amelio (noch) nicht zu dieser Verwechslung geäußert.

