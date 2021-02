Charli D’Amelio: Mobbing macht ihr Leben schwer

Sänger, Schauspieler, Webstars, TikToker, sie alle stehen 24/7 in der Öffentlichkeit. Jeder Schritt wird genauestens beobachtet und oft kritisiert. Support unter Kollegen und innerhalb der Community ist daher extrem wichtig. Vor Kurzem hat sich auch ein bekannter Superstar als großer Charli D’Amelio Fan geoutet! 😍 Aber nicht immer läuft es so positiv. TikTok-Star Charli D’Amelio musste sich im Laufe ihrer Karriere auch immer wieder mit Hate-Kommentaren auseinandersetzten. Eine Person hat es über die letzten Wochen und Monate immer wieder auf die 16-Jährige abgesehen und hat nun schon wieder einen Mobbing-Kommentar unter Charlis Insta-Pic gepostet …

TikTok-Star Charli D'Amelio: Support von Fans gegen den Hate

„Lass sie endlich in Ruhe!“, „Was ist dein Problem?“ und „Nicht schon wieder!“, schreiben Charli D’Amelios Fans auf den Kommentar von Abby Lee Miller. Die 55-jährige Tanzlehrerin und Choreografin kennt Charli von ihrer Teilnahme an der amerikanischen Realitiy-Show "Dance Moms" und hat es seit einiger Zeit auf sie abgesehen. Zumindest bekommt man das Gefühl, denn sie kann nicht aufhören, dass junge Mädchen zu kritisieren. Auf Charli D’Amelios neuesten Insta-Bild bemängelt die Tanzlehrerin die Beinhaltung des TikTok-Stars. „Ein tolles Mädchen, dass absichtlich ihre Beine nach innen dreht. Mein Herz zerbricht! 💔“, kommentierte sie. Abby ist der Meinung, ein Tänzer*in sollte seine Beine für eine schöne Beinstreckung immer nach außen drehen. Charlis Communinity ist außer sich! Schließlich handelt es sich hier doch nur um ein privates Bild. Charli D’Amelio tanzt nicht, sondern wollte nur einen harmlosen Schnappschuss mit ihren Fans teilen. Und das war auch nicht das erste Mal, dass Abby Lee Miller solch einen Kommentar unter Charlis Bilder geschrieben hat. Auch Noah Beck bekam bereits Hate-Kommentare von Abby Lee Miller ab, doch seine Fans habe den TV-Star ordentlich die Meinung gegeigt! Wir hoffen, dass TikTok-Star Charli D’Amelio und alle anderen Webstars den Hate und die negativen Kommentare nicht an sich heranlassen! 🥰

