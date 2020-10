Bebe Rexha und Doja Cat machen gemeinsame Sache

Der fast fünfminütige Clip zu „Baby, I’m Jealous”, dem neuen Song von Bebe Rexha und Doja Cat, geht schon jetzt voll durch die Decke! Auf Instagram veröffentlichte Bebe einen Ausschnitt des heißen Musikvideos und schrieb dazu: „Doja Cat, es war unglaublich toll, mit dir zu kollaborieren. Danke, dass du so cool und talentiert bist. Und schaut euch bloß ihr krasses Outfit an!”

Auf YouTube schaffte es das sexy Video innerhalb von nur vier Stunden auf fast eine Million Klicks (Stand 9. Oktober). Und auch die Fans schienen begeistert zu sein! Auf Instagram schrieb einer: “Ich kann einfach nicht aufhören, mir das Musikvideo immer wieder anzuschauen! Es ist so wunderschön!”

Charli D’Amelio überrascht mit einer Gastrolle

Doch nicht nur der Song und die hotten Outfits sorgten bei den Fans für Aufregung. Bereits am Anfang des Musikvideos war TikTok-Queen Charli D’Amelio zu sehen. Sie ist einfach nicht zu stoppen! Denn neben ihren eigenen Social-Media-Accounts hat die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer Familie auch einen YouTube-Kanal. Doch nicht nur Charli war als Gaststar Teil der coolen Frauenrunde: Auch TikTok-Star Avani Gregg und YouTuberin Nikita Dragun waren mit dabei und erschienen sowohl am Anfang als auch am Ende des Musikvideos.

Die Regisseurin arbeitete bereits mit Demi Lovato zusammen

Nicht nur vor der Kamera war der Clip zu „Baby, I’m Jealous” von Power-Frauen übersät. Bebe Rexha und Doja Cat engagierten nämlich auch eine weibliche Regisseurin: Hannah Lux Davis. Und sie ist keine Unbekannte! Erst kürzlich war sie für das Musikvideo zu Demi Lovatos Song „OK Not To Be OK” verantwortlich. Zudem arbeitete sie in der Vergangenheit bereits mit Superstars wie Ariana Grande, Hailee Steinfeld und Halsey zusammen.

