Addison Rae und Bryce Hall: Fans warten auf Liebescomeback

Klar, sind Addison Rae und Bryce Hall immer noch das TikTok-Traumpaar Nummer 1.! Auch wenn es in den vergangenen Wochen und Monaten, viele Höhen und Tiefen bei den ehemaligen Hype-House-Bewohnern gab, ganz ohne einander können die beiden scheinbar nicht, auf ein offizielles "Ja–Wir sind ein Paar"-Statement, warten die Fans aber nach wie vor vergeblich! Auch Instagram, gibt es jetzt aber einen verdächtigen Post, der nur so nach "LIEBESCOMEBACK" schreit. Die Follower sind sich sicher, sowas posten doch keine "Freunde"?

Addison Rae und Bryce Hall posten Liebesbeweis!

Schon Anfang November hatten die Turtel-Täubchen hatten die beiden ein Partner-Pic auf Instagram gepostet, ob es sich dabei nur um ein Paar-Kostüm oder ein richtiges Paar handelt, war aber immer noch unklar. Doch dieses Wochenende postete Bryce Hall einen Schnappschuss in seinem Feed, der es in sich hatte! Dort saß der nur mit einem Bademantel bekleidete Bryce, in einem Luxushotel in Bel Air und küsste eine zierliche Frauenhand. Zwar wussten die Fans anhand der Insta Storys von Addi & Bryce, dass die beiden Zeit zusammen verbrachten, doch ob es wirklich Addisons Hand war, die Bryce auf dem Foto küsste, verriet erst ein Kommentar! Denn Addison beschwerte sich unter dem Post darüber, dass sie nicht in den Foto-Credits erwähnt wurde, schließlich habe sie das Bild ja gemacht! Aaaaahaaaaaa, erwischt – Handküsse und Wellnessurlaube in Luxushotels, dass muss Liebe sein!

