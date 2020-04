Krasse Spekulationen: Steigt Addison Rae aus dem Künstler-Kollektiv aus?

Addison Rae ist einer der größten TikTok Stars unserer Zeit. Der 19-jährige Web-Star darf sich über 26 Millionen Follower auf TikTok freuen. Außerdem ist sie Teil des Künstler-Kollektivs „The Hype House“. Mit dabei sind auch mega TikTok-Berühmtheiten Charli und Dixie D'Amelio, Chase Hudson und Bryce Hall. Durch ihre Bekanntheit steigt natürlich auch das öffentliche Interesse an ihr. Zuletzt wurde sogar spekuliert was zwischen dem TikTok-Star und mega YouTuber David Dobrik läuft.

"The Hype House": Das spricht für einen Ausstieg von Addison Rae

Die Gerüchteküche brodelt. Bereits Ende März gab es mit dem Ausstieg von Daisy Keech die ersten Spekulationen, dass das frisch gegründete „Hype House“ jetzt in Gefahr ist. Diese Gerüchte spitzten sich auch spätestens zu, als sich das TikTok-Paar Charli D'Amelio und Lil Huddy sich getrennt haben. Sie galten als absolutes Dream Couple. Unter ein Foto seiner Ex schrieb Lil Huddy: "Es tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns gemeldet haben, aber das war etwas, das wir zuerst privat bearbeiten wollten.“ Eine schreckliche Nachricht für ihre Fans. Bedeutet das jetzt etwas auch, dass Charlie und ihre Schwester Dixie D’Amelio aus dem Künstler-Kollektiv aussteigen? Weitere Spekulationen gibt es auch darum, ob jetzt weitere Mitglieder wie z.B. Addison Rae das Haus verlassen. Als sie nämlich neulich nach ihrem Standing innerhalb der „Hype House“-Crew gefragt wurde, wollte sie sich zu der aktuellen Situation nicht äußern. Viele User deuteten ihr Schweigen als klares Indiz dafür, dass sie das Haus verlassen will. Allerdings ist sie auf den neusten Instagram-Fotos mit Gruppen-Merchandise zu sehen, was auch gegen einen möglichen Ausstieg spricht. Bleibt nur abzuwarten, wie sich das „Hype House“-Drama in Zukunft entwickelt.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!