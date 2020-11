Charli D’Amelio: Knackt trotz Shitstorm TikTok-Rekord!

Fans genervt von Charli D'Amelios undankbarem Verhalten

Bisher wurde die junge Creatorin von allen gefeiert und ließ sich nie etwas zu Schulden kommen. Doch dann postete Charli D'Amelio letzte Woche ein Video, in dem sie den Koch der Familie ziemlich unhöflich behandelte und dann auch darüber klagte, dass sie noch immer keine 100 Millionen Follower habe. Das fanden ziemlich viele davon sehr uncool, weshalb Charli D'Amelio plötzlich 1 Million Follower auf TikTok verlor. Von diesem Schock erholte sich sich aber nun wieder sehr schnell.

Charli D'Amelio hat jetzt über 100 Millionen Follower

Nachdem Charli D'Amelio in einem Video nach dem Shitstorm in Tränen ausbrach, verteidigte ihr Koch Aaron May sie öffenltich und erklärte: "Ich liebe die Mädchen, sie sind die besten. Das war alles nur Spaß." Das überzeugte wohl viele der Fans, die der TikTokerin entfolgt waren, wodurch ihre Follower-Zahl wieder anstieg. Gestern am 22. November 2020 gelang Charli D'Amelio also das Unfassbare: Sie knackte die 100 Millionen-Marke, wofür sie sich überschwänglich bei ihren TikTok-Fans bedankte. Zum Vergleich: Auf YouTube dauerte es ganze 14 Jahre bis ein Account 100 Millionen Follower erzielte, wobei damals Social Media auch noch nicht so groß war wie heute. Damit bleib Charli D'Amelio an der Spitze der TikTok-Stars mit den meisten Followern.

Vote hier für Charli D'Amelio bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020!

