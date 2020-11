Shitstorm für TikTok-Stars Charli & Dixie D'Amelio

Ein YouTube-Video von Dixie und ihrer Schwester Charli D'Amelio ging in den letzten Tagen viral – leider aus den falschen Gründen! Die Fans feierten den Clip, in dem Dixie und ihre Familie von einem Privatkoch bekocht werden, nicht, sie machten den beiden TikTok-Stars Vorwürfe und kritisierten ihr unangebrachtes und kindisches Verhalten. Charli verlor deswegen sogar jede Menge Follower, kurze Zeit später konnte Charli aber trotz des Shitstorms einen krassen TikTok-Rekord knacken. Dixie äußerte sich unter anderem auf TikTok zu dem Vorfall, ihre Aktion ging aber nach hinten los.

Dixie D'Amelio löscht TikTok-Video

Nicht nur den Fans ging der YouTube-Clip von Dixie und Charli auf die Nerven, auch einige bekanntere Gesichter teilten öffentlich ihre Meinung. YouTuberin Trisha Paytas bezeichnetet die beiden auf TikTok als verzogen und unhöflich. Während Charli Trisha auf Insta darum bat, nicht länger über sie zu reden, kommentierte Dixie das Ganze auf TikTok, unter anderem mit einem Tanz-Video. In dem Video tanzt Dixie zu einer Song-Aufnahme von NWA's „F**k The Police“, in der Trisha Paytas rappt und einen rassistischen Begriff verwendet. Nach der heftigen Kritik an dem Clip hat TikTok-Star Dixie D'Amelio ihren Post gelöscht und via Twitter eine Entschuldigung gepostet: "Ich hab das TikTok entfernt und entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich es überhaupt gepostet habe und ich bin dankbar für jeden. […] Nochmals Danke für eure Liebe und Support."

