Dixie D’Amelio: Dieser Rapstar singt mit ihr!

Endlich ist es soweit! Fast sechs Monate nach ihrer erfolgreichen Debütsingle „Be Happy” bringt TikTok-Star Dixie D’Amelio ihren nächsten Hit-Song heraus. Am Freitag (4. Dezember) will sie mit „One Whole Day” die Charts im Sturm erobern. Wer ihr dabei helfen soll? Kein Geringerer als Rapstar Wiz Khalifa! Mit Kollaborationen hatte Dixie erst vor Kurzem großes Glück: Vor etwas mehr als einem Monat wurde ihr Weihnachtslied „Naughty List” mit Popstar Liam Payne veröffentlicht. Nun gab die 19-Jährige einen ersten Einblick in ihr neues Single-Cover – und das kann sich wirklich sehen lassen!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dixie D’Amelio: Dank TikTok singt sie wieder

Dixies Manager, der gleichzeitig auch den Song „Be Happy” mitgeschrieben hat, schwärmte erst kürzlich über die neue Single der Schwester von TikTok-Queen Charli D’Amelio und sagte: „Die Anzahl ihrer lebhaften, aufgeregten und engagierten Fans kombiniert mit der authentischen Botschaft des Songs, der unsere Zeit widerspiegelt, sorgt für eine wirklich gute Erfolgs-Zauberformel.” Erfolg hat die 19-Jährige allemal! Denn nicht nur Dixies wunderschönes Aussehen versetzt ihre Follower regelmäßig in einen Ausnahmezustand. Auch ihre Stimme ist einzigartig! Im Interview mit dem „Billboard”-Magazin sagte sie kürzlich: „Ich habe es immer geliebt, zu singen. Aber ich habe es aufgegeben, als ich zur High School ging. Als diese ganze TikTok-Sache losging, dachte ich: ‘Warum nicht noch einmal versuchen?’”

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->