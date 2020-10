Neuer Weihnachts-Hit mit Liam Payne und Dixie D’Amelio? 

Liam Payne verrät den Namen seines neuen Songs

Mit seiner Stimme verzaubert Liam Payne weltweit Millionen Fans. Am Dienstag (27. Oktober) begeisterte der Sänger seine Fans mit der erfreulichen Nachricht, dass er pünktlich vor Weihnachten einen neuen Song herausbringen wird. Auf Twitter schrieb der 27-Jährige: „Frohe Weihnachten euch allen! Oder ist es noch zu früh? Ich bringe am Freitag eine neue Single heraus, um euch alle schon mal in Stimmung zu bringen. Der Song heißt ‘Naughty List’ und als vorzeitiges Geschenk könnt ihr euch einen Teil des Tracks auf TikTok anhören.”

Diese Nachricht schlug bei den Fans des Musikers, der Ende August seine Verlobung mit Maya Henry bestätigte, ein wie eine Bombe! Ein Follower schrieb: „Ich kann es kaum erwarten!” Ein anderer fügte begeistert hinzu: „Liam hat 2020 gerettet!”

Singt Liam Payne zusammen mit Dixie D’Amelio?

Einige Fans bemerkten jedoch etwas ganz anderes! Sie wiesen aufgeregt darauf hin, dass der neue Song möglicherweise gemeinsam mit TikTok-Ikone Dixie D’Amelio aufgenommen wurde. Die 19-Jährige sorgte erst kürzlich mit ihrer Beziehung zu Noah Beck für Aufruhr! Bislang bestätigten weder Dixie noch Liam die Gerüchte um den neuen Song. Doch bei „Apple Music” ist zu sehen, dass beide Stars als Künstler aufgelistet sind – und wer ganz genau auf TikTok hinhört, kann im Hintergrund des neuen Weihnachts-Hits eine weibliche Stimme hören!

