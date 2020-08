Hype House nicht mehr nur auf TikTok

Trotz Präsident Trumps anhaltenden Drohungen, TikTok in den USA zu verbieten ist der Hype um die Videoplattform ungebrochen! Millionen User weltweit verfolgen tagtäglich die kurzen Clips ihrer Idole, die zu echten Mega-Stars geworden sind. Mittlerweile wohnen einige von ihnen sogar in richtigen TikTok-WGs, um gemeinsam immer neuen, coolen Content zu produzieren. Eines der ersten und bekanntesten dieser Domizile ist das Hype House in Los Angeles, das im Dezember 2019 von Chase Hudson (TikTok: @lilhuddy), Thomas Petrou (TikTok: @petroutv) und Daisy Keech (TikTok: @daisykeech) gegründet wurde und auf Social Media durch die Decke ging. Und bald können die Fans den Bewohnern der Mega-Villa in den Hollywood Hills nicht mehr nur auf TikTok zusehen!

Hype House bekommt eigene Doku

Wie das US-Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, bekommt das Hype House eine eigene Reality-Doku. „The Hype Life“ soll den Zuschauern einen „exklusiven Einblick in den glamourösen, stressigen und rasanten persönlichen und beruflichen Alltag der jungen Stars geben“, heißt es. Von ihren kreativen Bemühungen um Marken über dramatische Hausversammlungen bis hin zur Aufnahme neuer Mitglieder soll in den verschiedenen Episoden alles thematisiert werden. Außerdem werden die Hintergrundgeschichten der Hausbewohner beleuchtet, wie sie zu TikTok gekommen sind, und die Bande, die sie miteinander geknüpft haben. Die Mitglieder des Hype House erklärten, es sei das erste Mal, dass sie ihre Türen für einen „All-Access-Blick“ öffnen, um den Fans die Chance zu geben, „weit über das hinauszublicken, was sie in sozialen Medien sehen“.

Mehr Reality-Shows für TikTok-Stars

Doch die Hype House Bewohner sollen nicht die einzigen TikTok-Stars bleiben, die ihr eigenes TV-Format bekommen. TikTok-Queen und Ex-Bewohnerin Charli D'Amelio und ihre Familie sollen ebenfalls in den Planungen für eine Reality-Show stecken, genauso wie Hype-House-Star Addison Rae. Auch andere TikTok-Häuser sollen laut „Deadline“ an eigenen Shows arbeiten.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!