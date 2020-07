Karriere dank TikTok? Kein Problem!

Wer auf TikTok und der FYP unterwegs ist, stößt auf jede Menge kreative Clips aus vielen verschiedenen Bereichen. Mit dabei sind coole Tanz-Choreos, funny Hacks und verrückte TikTok-Challenges. Creators aus der ganzen Welt liefern originellen Content. Wer mega gut ankommt und seinen TikTok-Fame richtig nutzt, kann sogar eine erfolgreiche Karriere starten, TikTok-Star Charli D'Amelio macht's vor. Solche Karrieren möchte TikTok jetzt mithilfe eines millionenschweren Fonds noch stärker pushen.

TikTok launcht „TikTok Creator Fund“

Der „TikTok Creator Fund“ wird als finanzielle Unterstützung für Creators ins Leben gerufen. Zu Beginn wird er 200 Millionen Dollar enthalten, soll aber später noch weiter wachsen. „Um unsere Creators weiter zu unterstützen, launchen wir den TikTok Creator Fund, um diejenigen zu fördern, die davon träumen, ihre Stimmen und Kreativität für inspirierende Karrieren zu nutzen.“, so TikTok in der offiziellen Ankündigung. Wer Geld aus dem Fonds erhalten möchte, muss einige Kriterien erfüllen. Die User müssen über 18 Jahre alt sein und aus den USA kommen. Sie müssen Content posten, der nicht gegen die TikTok-Richtlinien verstößt und noch dazu eine gewisse Zahl an Follower haben. Ab August kann man sich bewerben.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!