TikTok, Insta & Co.: Addison Raes Fangemeinde wächst

Addison Rae ist einer der größten Stars auf TikTok, über 40 Millionen Follower (Stand 31.05.20) schauen ihre Clips. Und auch auf Insta ist die 19-Jährige mit 18 Millionen Abonnenten (Stand: 31.05.20) erfolgreich unterwegs. Egal ob ein neuer Post, neuer Merch oder ein neues Video – Addisons riesiger Fangemeinschaft entgeht nichts. Auf TikTok habe ihre Fans jetzt eine interessante Entdeckung gemacht: Hat Addison Rae eine eigene Reality-Show angekündigt?

Addisons Familien-Alltag als Reality-Show?

Unter einem aktuellen TikTok-Clip haben gleiche mehrere Fans Addison auf eine mögliche Reality-Show angesprochen und die Antworten der 19-Jährigen auf die Kommentare machen den Fans Hoffnung. Eine Userin schreibt: „Ich habe eine YouTube Video-Idee für dich, du solltest eine Family Reality-Show mit verschiedenen Episoden machen und zeigen, was du mit deiner Familie machst, wenn du nicht auf TikTok bist.“ Darauf antwortet Addison: „Oder eine ganze Staffel? :)“ Ein „Nein“ klingt definitiv anders!

Das klingt fast so, als wäre bereits eine Reality-Show mit mehreren Episoden in Planung! Addisons Eltern und ihre zwei jüngeren Brüder tauchen ab und zu auch in ihren Videos auf, in einer Show würden wir dann definitiv mehr von Addisons Familie sehen. Addison ist übrigens nicht der einzige TikTok-Star, der Reality-Show-Darsteller werden könnte, auch TikTok-Star Charli D'Amelio könnte eine eigene TV-Show bekommen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!