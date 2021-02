Bryce Hall: Betrügt er Addison Rae mit Loren Gray?

Bryce Hall: Betrügt er Addison Rae?

Schon seit Beginn der Beziehung gab es viele Spekulationen um Bryce Hall und Addison Rae. Lange war unklar, ob die beiden wirklich zusammen sind. Irgendwann posteten Bryce Hall und Addison Rae dann die ersten Pärchen-Pics, um ihre TikTok-Liebe zu bestätigen. Seit dem verfolgen Fans jeden Schritt des Pärchens und stellen immer wieder Theorien aus. Einige haben sich sogar gefragt, ob Addison Rae Bryce Hall aus dem Gefängnis geholt hat. Alle Theorien haben meistens eine Sache gemeinsam: Viele Fans trauen Bryce nicht und trauen ihm vor allem nicht zu, dass er treu sein kann. Vor zwei Tagen wurden plötzlich Fotos von Bryce Hall und TikTok-Star Loren Gray veröffentlicht, wie sie händchenhaltend durch Hollywood spazieren. Fans sind geschockt: Betrügt er etwa Addison Rae?

Bryce Hall: Prank mit Loren Gray geht schief

So schnell sich die Bilder, Gerüchte und Betrugsvorwürfe verbreitet haben, so schnell ist auch vielen aufgefallen, das an der ganzen Sache etwas faul ist. Auf den Fotos, die im Internet von Loren Gray und Bryce Hall kursierten, ist vielen ein Detail aufgefallen: An dem Pulli von Bryce war ein Mikrofon befestigt. Es haben also schon viele vermutet, dass es sich dabei um einen Prank handelt.

Jetzt hat Bryce das Video dazu veröffentlicht und sagt dort: "Also entweder wird das richtig böse enden oder es wird der Prank des Jahrhunderts. Ich habe so das Gefühl, dass eh schon die halbe Welt glaubt, vor allem meine Hater, dass ich ein betrügender Mistkerl bin. Also werde ich sie glauben lassen, dass ich ein betrügender Mistkerl bin. Es gab schon lange keinen Skandal mehr, also hatte ich das Gefühl, dass es langsam wieder Zeit wird." Sein Prank ist zwar nicht ganz geglückt, trotzdem ist das Video dazu ganz lustig. Natürlich war seine Freundin Addison eingeweiht und am Ende gab es auch noch ein dickes Geschenk zum Valentinstag.

