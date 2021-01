Fans spekulieren: Sind Addison Rae und Bryce Hall verlobt?

Addison Rae und Bryce Hall: Fans lieben das TikTok-Paar

Kurz nach Halloween posteten Addison Rae und Bryce Hall die ersten Pärchen Pics und machten so ihre TikTok-Liebe offiziell. Die Bilder folgten, nachdem Fans schon mehrere Wochen spekuliert haben, ob zwischen den beiden mehr läuft. Fans sind eben extrem aufmerksam! Jetzt sind Addison Rae und Bryce Hall schon eine Weile zusammen und die TikTok-Stars geben ihrer Community immer wieder neue Einblicke in die Beziehung. Vor allem die letzten Postings von Addison Rae haben heftige Spekulationen bei den Fans ausgelöst. Sind sie und Bryce Hall etwa schon verlobt? Das wäre ganz schön früh, schließlich haben die beiden erst kürzlich ihr 3-monatiges Jubiläum gefeiert …

Haben sich Addison Rae und Bryce Hall verlobt?

Diesen hübschen Ring zeigte Addison Rae in einer Instagram-Story – das sorgte für ganz schön Wirbel bei den Fans! Instagram/@addisonraee

Auslöser für die Spekulationen unter Fans ist ein Video, das Addison Rae in ihrer Instagram-Story gepostet hat. Dort zeigt sie ganz stolz einen dicken Diamant-Ring in die Kamera – inklusive Herz-Emoji und ausgerechnet auch an dem Finger, wo sonst der Verlobungsring Platz findet. "Ist Addison etwa verlobt?" und "Hat Bryce dir den Ring geschenkt?" sind Fragen, die Fans immer wieder auf Instagram und Twitter gestellt haben. Bisher haben sich die beiden noch nicht dazu geäußert, ABER das Ganze ist trotzdem recht unwahrscheinlich. Addison Rae wurde an diesem Tag nämlich mit einer Freundin beim Juwelier gesichtet. Es kann also sein, dass sie den Ring einfach nur aus Spaß anprobiert hat. Jetzt weiß Bryce immerhin für die Zukunft, welcher Ring ihr gefallen würde!

