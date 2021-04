TikTok-Challenge: krasses "Star Wars"-Fanvideo

TikTok ohne Challenges ist wie Pizza ohne Käse (no offense, liebe Veganer*innen 😘)! Nachdem User*innen mit ihrer Challenge schon ihre zweite Augenfarbe feststellen konnten, geht es in der aktuellen Challenge ums Reisen. Also wenn jemand Ahnung vom Reisen hat, dann ja wohl der Mandalorianer, dachte sich ein Fan und veröffentlichte ein richtig krasses Video. Wir müssen nicht erwähnen, dass Baby Yoda dabei war, weil, natürlich war Baby Yoda dabei. 😂 Und das Internet reagierte entsprechend. 😍

Disney+: Das sind die beliebtesten Serien und Filme!

„The Mandalorian“ geht auf Reisen

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die neueste TikTok-Challenge dreht sich um das Reisen – etwas, was viele von uns aktuell nur in ihrer Fantasie machen können (😑). Dabei schauen zwei oder mehr Leute in die Kamera und singen zum Song „Please Don’t Go“ von Mike Posner mit. In der zweiten Hälfte des Videos tragen alle ein Kopftuch und Sonnenbrille. 🤣 Das ist eine Anspielung an alte Filme, in denen Frauen mit so einem Outfit von ihren Partnern flüchteten. Ein „Star Wars“-Fan dachte sich: Der Mandalorianer (richtiger Name: Din Djarin) bereist in der Disney+-Serie „The Mandalorian“ viele verschiedene Planeten zusammen mit Baby Yoda (richtiger Name: Grogu), das passt doch! Gesagt, getan: Unter dem Usernamen mcannatarofilms veröffentlichte der*die User*in ein Video mit den beiden, wie sie auf einem Wüstenplaneten durch die Sonne fahren. Das Video wurde schon über 4 Millionen Mal auf TikTok gesehen und die Fans sind mehr als begeistert!

Filmemacher*in hat viele Animationsfilme am Start

Auf dem Account von mcannatarofilms tummeln sich viele bekannte Gesichter: Von Bugs Bunny hin zum Terminator, Waluigi aus Super Mario und Charakteren aus Toy Story, hat der*die Filmemacher*in ein ziemlich buntes Portfolio an Animationsfilmen zusammengetragen. Unser persönliches Highlight: Darth Vader, der zu dem Remix von „Love Story“ von Taylor Swift richtig abgeht. 😂 Gehört auf jeden Fall zu den Dingen, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->