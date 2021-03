TikTok-Challenges gibt es reichlich! Kürzlich lief zum Beispiel die „Silhouette Challenge“ auf TikTok – bei der ein paar Spaßverderber den Silhouette-Filter entfernten und damit die tanzenden Frauen nackt zeigten! Bei der aktuellen Challenge dürften peinliche Entblößungen aber nicht das Problem sein: User*innen stellten nämlich in der „Side Eye Challenge“ ein witziges Phänomen ihrer Augen fest … 😂

Die verrücktesten TikTok Challenges

Was ist die „Side Eye Challenge“?

Bei der „Side Eye Challenge“ filmen TikTok-User*innen ihr Auge von Nahem und lassen den Song „After Dark“ von Mr Kitty im Hintergrund laufen. Bei einem bestimmten Beat schauen sie dann zur Seite. Der witzige Part: Von der Seite scheint es, als würde das Auge die Farbe wechseln! Je nachdem, welche Augenfarbe du „normalerweise“ hast, ändert sich auch die Farbe deines „Seitenauges“. Verrückt, oder? Das klappt aber tatsächlich nicht bei allen Augenfarben! Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, haben wir natürlich auch eine Erklärung für das Phänomen parat. 🤓

Wieso dein Auge die Farbe „wechselt“

Menschen mit braunen Augen ärgern sich bei der TikTok-Challenge, da der Trick bei ihnen kaum bis gar nicht klappt. Wieso eigentlich? Erst mal ist es so, dass das Auge an sich die Farbe nicht ändert. Die Lichteinstrahlung ist das Entscheidende! Das und die Pigmentierung des Auges. Bei braunen Augen gibt es mehr Pigmente, die Augen „absorbieren“ mehr Licht als blaue oder grüne Augen. Die haben weniger Pigmente und „reflektieren“ das Licht eher. Heißt also: Je mehr das eigene Auge Licht reflektiert, desto mehr ist es auch beeinflusst von Lichtstrahlen, die darauf fallen. Ergibt Sinn, oder?

Wenn ihr euer Auge also bei der TikTok-Challenge zur Seite dreht, fällt das Licht anders darauf. So passiert es, dass eigentlich blaue Augen auf einmal eher wie Bernstein aussehen. Und deswegen klappt der Trick auch leider weniger bei Menschen mit dunklen Augen. Probiert es einmal selbst aus und viel Spaß beim Entdecken eurer „zweiten Augenfarbe“! 😉

