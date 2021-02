Bei der „Silhouette Challenge“ auf TikTok tanzen Menschen mithilfe eines roten Filters in aufreizenden Posen – manche nur leicht oder gar nicht bekleidet. Der Clou dabei: Durch den Filter war nur noch die Silhouette der Person zu erkennen. Die witzig gemeinte Challenge wurde schnell zum Hit. Bitter wurde es aber, als die ersten Leute Tutorials ins Netz gestellt haben, um den Filter zu entfernen!

"Silhouette Challenge": Im Netz kursieren Anleitungen zum Entfernen des Filters

Kurz nachdem die Challenge viral ging, sammelten sich bereits die ersten Tutorials bei Reddit, YouTube und Co., die User*innen erklärten, wie sie den roten Filter der „Silhouette Challenge“ entfernen konnten. Dadurch sind die Frauen, die teilweise nackt in den Videos auf TikTok tanzen, problemlos zu erkennen! Gerade für User*innen mit vielen TikTok-Followern natürlich besonders peinlich. Die Anleitungen wurden bereits von den Plattformen gelöscht. Dennoch kursieren immer noch welche im Netz.

User*innen sind sauer und warnen Andere

Dabei war die „Silhouette Challenge“ auf TikTok dazu gedacht, Körper aller Formen zu feiern! Viele User*innen haben genau deswegen mitgemacht und fühlten sich durch den Filter geschützt. Genau diese User*innen warnen nun andere. So schreibt beispielsweise auf Insta eine Userin: "Ich habe gerade zwei Artikel darüber gelesen, dass es Leute gibt, die die Filter aus dem Video nehmen und deinen Körper sehen können."

„Ladies! Löscht eure Silhouette Challenge, falls ihr nackt seid und nicht gesehen werden wollt!“, heißt es von einer Userin auf TikTok. Unter dem Hashtag #PSA in Verbindung mit #silhouettechallenge warnt auch die Fotografin Kai Lee: „Achtet darauf, was ihr tragt in den Videos, bevor ihr sie bearbeitet.“ Denn jeder könne die ursprüngliche Aufnahme leicht wiederherstellen. Manche User*innen nannten Lee daraufhin eine „Spaßbremse“. Andere feiern Lee und Andere, die mit ihren Warnungen helfen wollen. In den Worten einer TikTok-Userin: „So wird’s gemacht, Frauen und Mädels, die aufeinander aufpassen.“ BTW: Nicht der schlechteste Moment, deinen Account bei TikTok sicher zu machen. Gern geschehen!

