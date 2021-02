Bryce Hall prankt Noah Beck und Dixie D’Amelio

Erst vor Kurzem erregte Bryce Hall Aufsehen mit einem Video, in dem es so schien als würde er seine Freundin Addison Rae mit Loren Gray betrügen. Letzte Woche veröffentlichte Bryce dann wieder ein Video mit einem neuen Prank. Diesmal traf es seine Freunde Noah Beck, dessen eigene Serie aktuell läuft, und Dixie D’Amelio. In dem Video verbindet Bryce Noah die Augen und gibt ihm zusätzlich noch Kopfhörer, damit er absolut keine Ahnung hat, was um ihn herum passiert. Als Nächstes holt Bryce zwei Stripperinnen dazu und ruft Dixie über Facetime an. Als sie sieht, was abgeht, legt sie sofort auf. In einem Anruf danach entschuldigt sich Bryce und auch Noah sagt ihr, dass er davon nichts mitbekommen hat, bis sein Kumpel ihm das Tuch von den Augen gezogen hat. Dixie wirkte danach aber immer noch sehr genervt und überhaupt nicht überzeugt. Gibt es jetzt etwa Ärger im Paradies wegen Bryce?

TikTok-Star Noah Beck fordert eine Entschuldigung

Obwohl es am Ende des Videos nicht so den Eindruck gemacht hat, ist Noah jetzt ziemlich sauer auf Bryce und seine Aktion. Mit ein paar Paparazzi hat er nun auch öffentlich darüber gesprochen: "Bryce weiß, dass er eine Grenze überschritten hat. Es war etwas respektlos. Er hat sich bei mir entschuldigt, aber er sollte sich lieber bei Dixie für die Aktion entschuldigen."Auch Dixies Mutter war nicht begeistert: "Ich habe es gesehen und dachte, es ist Müll. Es hat mir wehgetan und überhaupt nicht gefallen." Bryce hat also bei mehreren Personen wieder etwas gut zu machen, aber wenigstens hat es keinen Keil zwischen Noah und Dixie getrieben.

