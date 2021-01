Wann startet die Serie von Noah Beck?

Die Serie von TikTok-Star Noah Beck wird "Noah Beck Tries Things" heißen. Anschauen kannst du die neue Reality-Show auf den digitalen Plattformen von AwesomenessTV. Es wird insgesamt sechs Folgen von "Noah Beck Tries Things" geben. Losgehen wird es am 22. Januar. Ob an dem Tag dann gleich alle Folgen veröffentlicht werden oder nach und nach ist noch nicht bekannt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Noah Beck (hier findest du 10 Fakten über den TikTok-Star) bei AwesomenessTV zu sehen sein wird, denn bereits im August war der TikTok-Star zusammen mit Blake Gray bei der Koch-Show "Dish This", wo sie versuchten Cupcakes zu backen.

Darum geht’s in "Noah Beck Tries Things"

Wie der Titel der Reality-Show schon sagt, wird Noah Beck verschiedene Sachen ausprobieren. Seine Freunde werden ihm dabei helfen, typische Dinge in seiner neuen Heimat Los Angeles zu machen, um alle Ecken der kalifornischen Metropole kennenzulernen. Der TikTok-Star wird unter anderem einen Diss-Track schreiben und aufnehmen und sich an speziellen "Do It Yourself"- Projekten versuchen. In "Noah Beck Tries Things" werden auch Noah Becks Freundin Dixie D’Amelio, die erst letzte Woche ihren Twitter-Account wegen Hate gelöscht hat, Blake Gray und James Charles zu sehen sein, die ihn wahrscheinlich zu den verschiedenen Sachen, die der TikTok-Star ausprobiert, begleiten werden. Wir freuen uns schon zu sehen, was Noah Beck alles so gemacht hat! 👀

