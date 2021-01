Dixie D’Amelio löscht ihren Twitter-Account

Erst vor zwei Wochen war Dixie D'Amelio, die letztens erst einen richtig krassen Song releast hat, überall in den Medien, da sie trotz den starken Coronabeschränkungen mit ihren Freunden in den Urlaub geflogen ist. Jetzt die nächste Nachricht: Der TikTok-Star hat ihren Twitter-Account komplett gelöscht. Das passierte am selben Tag an dem auch Donald Trumps Twitter-Account gesperrt worden ist. Viele vermuteten einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen, doch sie lagen komplett falsch.

Dixie D’Amelio hat genug vom Hate

Genau solche Vermutungen und der ständige Hate hat den TikTok-Star dazu gebracht, sich von Twitter zu verabschieden. Schon im Dezember ist Dixie D'Amelio am Hate verzeifelt. Auf Instagram postete sie dann wenig später ein Statement: "Ich habe schon hunderte Male gesagt, dass ich Trump nicht supporte. Ich habe Twitter gelöscht, weil ich viel zu viel Zeit damit verbracht habe, Hate zu lesen." In einem anderen Story-Post deutete Dixie D’Amelio dann an, dass ihr auch unklar ist, warum Leute überhaupt alles, was sie macht, beobachten, nur um sie dann zu haten. Ob und wann der TikTok-Star nochmal auf Twitter zurückkehren wird, ist unklar.

In ihrer Instagram begründete Dixie D'Amelio, warum sie ihren Twitter-Account komplett gelöscht hat. Instagram @dixiedamelio

