Früher wollte TikTok-Star Noah Beck immer Fußballspieler werden. Diesen Traum gab er auf, nachdem er auf TikTok so erfolgreich geworden und ins Sway House einzogen ist. Doch wie jeder andere auch, setzt der 19-Jährige sich immer wieder neue Ziele. Doch diese könnten bedeuten, dass er bald keine Zeit mehr für TikTok hat.

TikTok-Star Noah strebt neue Karriere an

Letzte Woche startete die erste eigene Serie von TikTok-Star Noah Beck. Es scheint ihm wirklich gefallen zu haben, längere Zeit und nicht nur für ein TikTok-Video vor der Kamera zu stehen. In einem Interview teilte er seine Pläne für die Zukunft: "Ich will ein Film-Star werden. Ich will Schauspieler werden. Das ist mein Ziel." Mit der Schauspielerei soll sich ihm dann noch eine andere Tür öffnen: "Mit dem Schauspielern wird dann noch das Modeln kommen. Dort sehe ich mich in ein paar Jahren." Als Model durfte er sich ja schon probieren. Da hatte Instagram ihm aber erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Bilder von Noah Beck aus einem heißen Shooting immer wieder gelöscht. Eine Sache treibt ihn ganz besonders dazu an, diese Ziele zu verwirklichen: "Ich greife damit schon nach den Sternen, aber ich hoffe in ein paar Jahren einen Oskar zu bekommen. Das ist das große Ziel." Es wird ein langer Weg, aber wenn Noah Beck eins mit seiner TikTok-Karriere bewiesen hat, dann ist es, dass Nichts unmöglich ist!

