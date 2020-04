„Star Wars“-Star stirbt an Corona!

Andrew Jack an Corona gestorben

Der „Star-Wars“-Star Andrew Jack liegt genau zwei Tage mit der schweren Corona-Diagnose in einem Krankenhaus in Surrey in der Nähe von London, als jede Hilfe zu spät kommt. Am Dienstag starb der 76-Jährige Amerikaner, der durch die Rolle als Major Ematt in den Filmen „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ und „Star Wars: Die letzten Jedi machen“ bekannt war. Zuletzt soll Andrew Jack vor allem am neuen "Batman"-Film mit gearbeitet haben.

Alles ging sehr schnell

Die Agenten von Andrew Jack geben bekannt, dass es ein großer Schock für alle sei. Niemand hätte gedacht, dass der „Star Wars“-Star nach so kurzer Zeit nach der Corona-Infektion stirbt. Jacks Frau trauert und befindet sich aktuell in Australien unter Quarantäne. Andrew Jack und Gabrielle Rogers hatten erst letztes Jahr geheiratet.

Fans trauern um den „Star Wars“-Star

Das Corona-Virus und seine Folgen: auch die Fans von Andrew Jack nehmen auf Social Media Abschied. Schauspieler Kollegen, vor allem aus der „Star Wars“-Familie, Freunde, sowie Familienangehörige und Bekannte trauern und sind am Boden zerstört. Er war ein großherziger Mensch und steckte seine ganze Leidenschaft in das Film-Business. Neben den „Star Wars“-Filmen, war er auch an der Umsetzung und Produktion von der "Herr der Ringe"-Saga und an zwei der "Avengers"-Filmen maßgeblich involviert. Auch wir nehmen Abschied von einem solchen Ausnahmetalent und hoffen, dass wir den Kampf gegen das Corona-Virus schon bald gewinnen werden.

