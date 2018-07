Steckbrief Daniele Negroni

Skandal: Einen Tag vor dem Finale gab RTL über die Internetseite bekannt, dassDaniele Negroni der Gewinner von DSDS sei - ausversehen. Wirklicher Sieger wurde dann knapp der Schweizer Luca Hänni. Negronis Song "Don't think About Me" erreichte Platz Vier in den deutschen, Platz Drei in den österreichischen und Platz Zwei in den Schweizer Charts und hielt sich sechs Wochen in den Singlecharts.