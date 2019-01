Daniele Negroni: Ist dieses GNTM-Girl seine Freundin?

Daniele Negroni: Küsse mit GNTM-Kandidatin

Es scheint, als sei Daniele Negroni (23) frisch verliebt – und das ausgerechnet in eine ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel! Erst im Juli 2018 trennte Daniele sich von der österreicherischen YouTuberin Tina Neumann (16) und litt seitdem unter einem gebrochenen Herzen. Kein Wunder, denn die Trennung von Tina Neumann war alles andere, als ein Zuckerschlecken. Die beiden hatten sich in einem Hotel in Berlin im Juli so heftig gestritten, dass sogar die Polizei kommen musste … Über die Trennung von seiner Ex-Freundin scheint Daniele allerdings mittlerweile hinweg zu sein. Denn jetzt datet er die Ex-GNTM-Zicke Victoria Pavlas (20)!

Neue Liebe: Daniele Negroni datet Casting-Zicke

Aber sind die beiden wirklich zusammen, oder verarschen die zwei ehemaligen Castingshow-Kandidaten ihre Fans und sind in Wirklichkeit nur gut befreundet? Oder will GNTM-Girl Victoria vielleicht GNTM-Oberzicke Zoe Salome Saip eins auswischen? Die Blondine hatte nämlich ebenfalls vor einigen Monaten mit Daniele Negroni Fotos auf ihrem Instagram-Account gepostet – damals gingen sogar Gerüchte rum, dass die beiden etwas am Laufen haben. Und bekanntlich sind Victoria und Zoe absolute Feindinnen! Wer weiß …

Daniele Negroni und Victoria Pavlas: Ein Paar?

In einem Interview verriet der Musiker jetzt, dass er sich neu verliebt hat. Schon seit längerem hängt Daniele öfters in Wien ab – der Heimat von Victoria Pavlas. Dort scheinen sich die beiden TV-Persönlichkeiten kennen gelernt zu haben. Als Victoria in ihrer Instagram-Story am Dienstag ein gemeinsames Knutsch-Foto postete, war für seine Fans klar: Die beiden müssen ein Paar sein! Im Interview mit BILD sagte Daniele über die Österreicherin: "Vicky ist einfach zuckersüß, sie ist einfach real und gar nicht abgehoben". Sie sagt dort über ihn: „Daniele ist ein echter Gentleman und bringt mich immer wieder zum Lachen!” Wie cute! Doch offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung noch nicht. Hinweise dazu bekommen wir laut Victoria morgen um 12 Uhr bei RTL – so steht es jedenfalls in ihrer Instagram-Story. Wir sind gespannt!

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: