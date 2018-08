Krass! Musical.ly wird abgeschaltet!

Die mega beliebte Social-Media-App musical.ly hat weltweit unglaubliche 100 Millionen Nutzer, die meisten davon leben in Amerika und Europa. Gefühlt jeder feiert die coolen Lip-Sync-Clips! Doch jetzt der Schock: Künftig soll es musical.ly nicht mehr geben!

Lisa und Lena lösten den Mega-Hype aus

Lisa und Lena (beide 16) haben musical.ly ihren ganz großen Durchbruch zu verdanken. Mittlerweile haben die Stuttgarter Zwillinge rund 13 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt, die sie regelmäßig mit coolen Dancemoves zu ihren Lieblingssongs begeistern! Nicht zuletzt wegen ihnen entstand in den letzten Jahren in Deutschland ein Mega-Hype um die angesagte App. Umso mehr schockt alle musical.ly Fans heute die Nachricht, dass es die App jetzt nicht mehr geben soll.

😂💛#Blooper Ein Beitrag geteilt von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) am Jul 11, 2018 um 6:17 PDT

Können wir jetzt nie mehr Lip-Sync-Clips drehen?

Doch keine Angst, ihr könnt durchatmen: Was im ersten Moment für alle musica.ly-Fans nach einem riesengroßen Skandal klingt, ist in Wirklichkeit alles viel harmloser als befürchtet. Denn musical.ly verschmilzt sozusagen mit einer Konkorrenz-App namens Tik Tok. Das heißt, der App-Name musical.ly verschwindet zwar vom Markt, ihr könnt aber trotzdem weiterhin eure Lip-Sync-Clips aufnehmen. Tik Tok liefert dabei neben jeder Menge Musik-Auwahl auch mega viele Comedy-Funktionen, die ihr in eure Videos einbauen könnt.

Das steckt hinter Tik Tok

Tik Tok ist bei uns eher weniger bekannt, dafür aber vor allem in Asien (besonders China) mega angesagt. Die App hat unfassbare 500 Millionen User, die Tik Tok regelmäßig nutzten. Krass! Wer also heute beschließt, sich musical.ly runterzuladen, muss im App-Store bereits nach Tik Tok suchen! Denn das Namedropping hat schon gestern stattgefunden. Alle Muser sind jetzt also genau genommen Tik-Toker…

