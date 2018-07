Lisa und Lena: In diesem Laden gibt es ihre neue Kollektion

Letztes Jahr haben die Super-Twins Lisa und Lena ihre eigene Modelinie „J1MO71“ released und sind damit mega erfolgreich. Kein Wunder also, dass ein super bekanntes Modehaus auf sie aufmerksam geworden ist und jetzt ihre neue Kollektion verkauft …

Großer Erfolg für Lisa und Lena

Deutschlands Lieblings-Twins wurden 2015 durch die Plattform Musical.ly bekannt. Unglaubliche 30,3 Millionen Fans haben sie seitdem gesammelt und sind damit die erfolgreichsten Muser der Welt! Wow. Doch nicht nur auf Musical.ly starten Lisa und Lena voll durch. Ihr eigener Song „Not My Fault“ hat fast 3 Millionen Aufrufe! Und seit letztem Jahr haben die beiden Girls sogar ihre eigene Modelinie: „J1MO71“.

Ein Beitrag geteilt von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) am Apr 12, 2018 um 5:25 PDT

Lisa & Lena: Ihre mega Kooperation

Bei so einem krassen Erfolg war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die coolen Klamotten der Twins aufmerksam wird. Lisa und Lena haben deshalb jetzt einen mega Deal an Land gezogen und zwar mit … H&M! Ab Mitte Juli wird es LeLi‘s neue Kids Collection zu kaufen geben, aber nur für kurze Zeit.

Lisa und Lena - Neue Kollektion auch in Läden

Das Beste ist: Die neue Kollektion von Lisa & Lena wird es nicht nur auf hm.com geben, sondern auch im Laden! Das heißt wer ihre Designs bisher nicht online kaufen konnte, schnappt sich die Sachen der Mega-Twins jetzt einfach bei seinem H&M um die Ecke. Was auch cool ist: Da Lisa und Lena auf der ganzen Welt so erfolgreich sind, wird es die Kollektion auch weltweit zu kaufen geben! Allerdings vertreibt H&M die Kollektion von LeLi nur in Deutschland, Polen und der Ost- und Westküste der USA. Da haben wir aber Glück gehabt!

Schon die neue BRAVO gekauft? Nein? Dann mal ab zum Kiosk!