TikToker Jaden Hossler: "Ich habe zweimal versucht, mich umzubringen!"

Ob der Selbstmord des indischen TikTok-Stars Siya Kakkar vor Kurzem etwas damit zu tun hatte, wissen wir nicht. Doch Jaden Hossler entschied sich nun, in einem Interview mit Forbes von seinen eigenen mentalen Problemen zu erzählen. Während er in der Schule und im Sport zunächst richtig engagiert war, änderte ein Vorfall mit einem engen Freund plötzlich alles und trieb ihn in eine schwere Depression: "Ich hasste mich selbst und alle um mich herum. Ich hatte keine Wertschätzung für das Leben übrig. Nachdem Vorfall ging ich monatelang nicht zur Schule, verließ kaum mein Zimmer und verlor über 10 Kilo. Und ich habe sogar zweimal versucht, mich umzubringen." Doch dann wandte sich für TikTok-Star Jaden Hossler alles zum Guten...

Das rät TikTok-Star Jaden Hossler anderen für ihre mentale Gesundheit

"Nachdem ich den zweiten Versuch überlebt hatte, wurde ich plötzlich aus meiner Selbstsüchtigkeit gerissen. Ich schwor mir selbst, nie wieder zu lügen. Davor habe ich von Lügen und Manipulation gelebt. Doch ich verspreche euch, es ist viel besser, ehrlich zu sich selbst und anderen zu sein. Außerdem habe ich angefangen, Menschen zu lieben", betont Tiktoker Jaden Hossler im Interview. Gleichzeitig findet er, dass es wichtig ist, an seinen Problemen zu arbeiten: "Ich predige anderen immer wieder, dass Schmerz etwas sehr Wichtiges ist. Viele wollen davor fliehen, was ich auch die meiste Zeit getan habe. Aber man kann dem Schmerz nicht entkommen. Was man tun kann, ist zu entscheiden, wie er einen beeinflusst. Du kannst ihn dich zerstören lassen oder dich von ihm zu einer besseren Person machen lassen." Respekt für diesen mutigen Real Talk und diese mehr als wahren Worte von TikTok-Star Jaden Hossler!🙏🏻

Wichtig: Falls Du (oder jemand den Du kennst) mit Selbstmord-Gedanken spielt, melde Dich bitte umgehend bei der Notfall-Seelsorge. Die kostenlose Telefon-Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 - 111 0 333 erreichbar und wird Dir oder Deinen Freunden helfen.

