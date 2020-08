„Stranger Things“: Warten auf Staffel 4

Nachdem die 3. Staffel des Netflix-Hits „Stranger Things“ mit einem krassen Cliffhanger endete, konnten die Fans Anfang des Jahres endlich aufatmen: Der totgeglaubte Serien-Liebling Hopper (David Harbour) wird in Staffel 4 zurückkehren! In einem Teaser-Trailer enthüllten die Macher, dass seine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Und auch sonst soll die Zuschauer wieder jede Menge Nervenkitzel erwarten: Es wird spekuliert, dass Eleven auf die dunkle Seite wechseln und zum Bösewicht werden könnte. Doch bis zu den neuen Folgen müssen sich die Fans noch gedulden, denn aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch die „Stranger Things“-Dreharbeiten unterbrochen werden. Wann es weitergeht und die 4. Staffel endlich erscheint, ist noch ungewiss.

Gaten Matarazzo: Ferienjob während Drehstopp

Gaten Matarazzo will bis dahin aber offenbar nicht auf der faulen Haut liegen. Obwohl der Dustin-Darsteller durch „Stranger Things“ weltberühmt wurde und im letzten Jahr sogar seine eigene Netflix-Serie „Krasse Pranks“ bekam, geht er während der Drehpause einem ganz normalen Ferienjob nach: Er liefert Pizza aus! Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, jobbt der 17-Jährige im Restaurant seiner Großeltern in Long Beach Island (New Jersey). Seit Jahren hilft Gaten dort aus, lud seine Fans via Facebook sogar schon ein, mal auf ein Eis vorbeizuschauen.

Wie ein Pressesprecher dem Magazin verriet, trägt der Schauspieler zwar Kappe und Gesichtsmaske bei der Arbeit, die Fans würden ihn aber trotzdem erkennen und regelmäßig Ausflippen. Kein Wunder, wer bekommt seine Pizza schließlich schon von einem waschechten Hollywood-Star geliefert?

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!