Das Multitalent Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown gehört mittlerweile nicht nur zur Top-Riege der Schauspieler, sondern zählt auch zu den bestverdienensten Netflix-Millionären! Doch nur Schauspielerin zu sein, das reicht der 16-Jährigen nicht! Neben einer eigenen Sneaker-und Beauty-Kollektion, produzierte Millie Bobby Brown auch einen eigenen Netflix-Film. Nicht übel! Der „Stranger Things“-Star ist eben ein richtiges Multi-Talent und hat neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei auch noch eine ziemlich musikalische Ader. Wie die britische Zeitschrift „The Sun“ jetzt herausgefunden haben soll, möchte Millie nämlich bald mit einem eigenen Album die Musikcharts erobern.

Millie Bobby Brown: Sie versuchte sich bereits als Rapperin

Ein Insider verriet, dass die 16-jährige Schauspielerin bereits an einigen Tracks arbeitet. „Diese Auszeit hat es ihr ermöglicht, einige ernsthafte Tracks aufzunehmen. Es sind genug, um sich bei den Labels vorzustellen.“ Und einige Plattenfirmen haben anscheinend schon angebissen und reißen sich um die süße Brünette. Sich jetzt für ein Label entscheiden zu müssen, ist für Millie also wirklich ein echtes Luxusproblem. Dass sie von allen Seiten Verträge angeboten bekommt, ist jedoch kein Wunder. Immerhin hat die britische Schauspielerin ihr musikalisches Talent schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt. Nicht nur wurde sie von Maroon 5 für deren Musikvideo zu „Girls Like You“ engagiert, sondern lieferte auch bei einem Live-Konzert der Band richtig ab, als sie den Rap-Part von Cardi B auf der Bühne performte. Das Publikum rastete regelrecht aus! Auch wir müssen sagen, dass Millie es schon wirklich ziemlich drauf hat, für ihr junges Alter. Ob es also bald vielleicht sogar einige Rap-Songs auf Millie Bobby Browns Album geben wird?! Wir sind super gespannt, was wir von diesem Multi-Talent noch alles zu sehen und besonders zu hören bekommen werden.

