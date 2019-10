Millie Bobby Brown: Hot oder sweet?

Am Mittwoch postete Millie Bobby Brown zwei neue Pics von sich auf ihrem Instagram-Account. Ihre langen Haare hat sie darauf nach hinten gebunden zu einem coolen Zopf., wodurch ihre blonden Highlights im Haar hervorstechen. Sie trägt ein cooles Leo-Kleid und rundete ihr Outfit mit langen Glitzer-Ohrringen ab. Die Caption zu dem Insta-Foto lautet: „Gleiches Kleid, aber ein anderer Tag“ – ob das wirklich das tägliche Casual-Outfit der "Stranger Things"-Darstellerin ist, ist fraglich … 😜 Auf dem zweiten Bild setzt sie noch einen drauf und macht ein Spiegel-Selfie mit #Duckface und in sexy Pose. Von den Promi-Kollegen gab's prompt Likes und viele Kommentare. It-Girl Paris Hilton schrieb zum Beispiel unter den Post von Millie Bobby Brown: „Das ist heiß“ ("That's hot") - doch einer anderen passt das gar nicht! Die Schauspielerin Evan Rachel Wood reagierte sofort und kommentierte Paris' Aussage: „Das ist heiß, passt nicht wirklich zu den Bildern einer 15-Jährigen“. Die Likes von Evans Kommentar schießen schon durch die Decke. Anscheinend fanden mehrere Follower die Paris' Wortwahl unpassend. Ob die Hotelerbin das wirklich wörtlich meinte, ist wieder eine andere Frage. Paris hat sich den Spruch "That's hot" als Markenzeichen gesetzlich schützen lassen. Sie benutzt den Ausdruck für so ziemlich alles und das schon seit den frühen 2000ern. Ob Millie Bobby Browns Fotos jetzt heiß oder süß sind – die Pics sind auf jeden Fall ein echter Hingucker und ihre Community feiert sie! 🙌🏼

Millie Bobby Brown schwimmt auf der Erfolgswelle!

Die 15-Jährige ist derzeit mega erfolgreich: Während Millie Bobby Brown schon erste Infos zur vierten Staffel ihrer Hype-Serie "Stranger Things" verriet, brachte sie vor Kurzem auch noch eine eigene vegane Kosmetik-Linie raus. Obendrauf kommen krasse Kooperationen mit Marken wie Pandora oder Converse sowie ihr krasses Engagement für Kinderrechte bei UNICEF. Und demnächst produziert Überfliegerin Millie Bobby Brown zudem sogar ihren eigenen Film auf Netflix, für den sie mit ihrer Schwester das Drehbuch geschrieben hat. Mit gerade mal 15 spielt sie also schon bei den ganz Großen in Hollywood mit und weiß genau was sie will. Wow - da kann man nur staunen! 😍

