„Stranger Things“: So ärgert Millie Bobby Brown ihre Co-Stars

Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle der "Elf" in der Netflix-Serie "Stranger Things" weltweit berühmt – und das mit gerade mal 12 Jahren. Sie war sogar die Jüngste, die vom amerikanischen Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt gekürt wurde. Ganz schön krass! In der dritten Staffel von Stranger Things hätten wir Elfie fast nicht mehr wieder erkannt.

Zuletzt stand sie auch für den Film "Godzilla II: King of the Monsters" vor der Kamera, der am 31. Mai in die Kinos kommt. Millie Bobby Brown ist echt busy! Aber zum Glück hat die 15-Jährige einen Weg gefunden, um am Set noch ein wenig Kind zu bleiben: Sie ärgert ihre Co-Stars!

Millie Bobby Brown prankt gerne ihre Co-Darsteller

"Ich muss zugeben: Ich liebe es, Streiche zu spielen", verrät die hübsche Schauspielerin in einem US-Interview. "Mir macht es Spaß, Leute reinzulegen." Und was lässt sich Millie für ihre Kollegen am Set einfallen? "Normalerweise verstecke ich mich heimlich in einem Trailer (eine Art Wohnwagen)", gesteht sie. "Oder ich mache einen Prank-Anruf." Scheint so, als hätten die Darsteller von "Stranger Things" definitiv viel zu Lachen am Set. :) Der Trailer zur dritten Staffel ist übrigens vor allem eins: sexy.

Stranger Things: Millie Bobby Brown freut sich auf die dritte Staffel

Millie Bobby Brown freut sich ganz besonders auf die neue Staffel von "Stranger Things", die im Juli auf Netflix starten soll. (Diese neuen Serien und Filme starten im Juni auf Netflix.) "Stranger Things ist einer der wichtigsten Dinge in meinem Leben", erklärt sie. "Es ist wie mein Baby. Ich habe mir dafür sogar die Haare abrasiert und seitdem ist es eines meiner liebsten Projekte geworden, für die ich je gearbeitet habe!"

